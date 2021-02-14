شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع مصري لإحياء الحرف التراثية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: الخليج

شهدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، افتتاح مشروع إحياء الحرف التراثية، بشارع المعز في حي الجمالية الفاطمي بالقاهرة.

وأوضح إبراهيم قسيسية، مؤسس المشروع، أنه يضم مصنعاً للمشغولات الفضية والنحاسية والجلدية، ومصنعاً لنماذج التماثيل والرموز الفرعونية، ومدرسة لتعليم الحرف المصرية التراثية؛ بهدف المحافظة على مثل هذه المهن من الانقراض.

وقالت وزارة الهجرة، الأحد، إن نبيلة مكرم اطلعت، خلال الجولة التفقدية، على تجهيزات المشروع، وشاهدت عدداً من الفنانين المهرة، المتخصصين في النقش والنحت وصناعة المشغولات الفضية والنحاسية والجلدية، وأشادت بمشاركة المصريين في الخارج في مثل هذه المشروعات، مثمنة فكرة إقامة مشروع لإحياء الحرف التراثية القديمة.

ولفتت الوزيرة إلى أهمية دعم الصناعات التراثية، والحرف اليدوية، والتوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة، وإتاحة منتجاتها، وتشجيع انتشارها. وأكدت أن ذلك يحافظ على هذه الحرف التراثية من الانقراض، ويتيح للأجيال الشابة التعرف إليها عن قرب وتعلمها؛ لأنها تعد جزءاً أصيلاً من تراث وثقافة وحضارة مصر، كما تشكل جانباً كبيراً من الهوية المصرية.