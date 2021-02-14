أول رد من السعودية على قرار واشنطن بإلغاء تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية»

الشارقة - اميمة ياسر -

علّقت المملكة العربية السعودية على القرار الذي اتخذته إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، بإلغاء تصنيف مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن "منظمة إرهابية".

وقال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، إن المملكة "لا تزال تعتبر جماعة الحوثي في اليمن تنظيماً إرهابياً، على الرغم من إلغاء الولايات المتحدة قرار إدراجها على قائمة الإرهاب الخاصة بها."

وأشار المعلمي، في حوار مع موقع "الشرق نيوز"، إلى أن إدارة جو بايدن اتخذت هذه الخطوة بهدف تجنب تفاقم الوضع الإنساني في اليمن، على الرغم من طرح اقتراحات بديلة بشأن منح استثناءات لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين.

وأضاف: "رغم ذلك ما زلنا نتعامل مع مليشيا الحوثي على أنها منظمة إرهابية، ونتصدى لتهديداتها بالعمل العسكري".

وأكد أن الجانب السعودي أبلغ مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشأن هجوم الحوثيين الأخير على مطار أبها جنوب غربي المملكة "حتى تكون الصورة واضحة، في حال ترتب على هذا الاعتداء أي إجراءات أخرى تتخذها المملكة لحماية حدودها"، مضيفاً أن المجلس سيعقد في الأسبوع المقبل اجتماعا خاصا بشأن الملف اليمني.

وشدد المعلمي على أن الرياض تطلب المزيد من التفاعل بغية اتخاذ "الإجراءات الحاسمة والفورية لصد العدوان المتكرر"، وتابع: "هناك حراك دولي متزايد ومتسارع، فالجميع يسعى للتوصل إلى حل سياسي، وتوجه لحسم الملف بمختلف الطرق والأساليب، وتقديم مسؤولي الجماعة للمحاسبة".

وفي كطلع الأسبوع الجاري، شنت مليشيات الحوثي الانقلابية والمدعومة من إيران ثلاث هجمات بطائرات مسيرة على مطار أبها، أسفر أحدها عن اندلاع حريق في طائرة مدنية.

وكانت الولايات المتحدة قد قررت إلغاء قرار تصنيف الحوثيين تنظيماً إرهابياً اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، مع إبقاء العقوبات المفروضة على بعض كبار قيادات الجماعة.