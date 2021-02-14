شرطة التموين تُحبط ترويج 10 آلاف عبوة عصائر فاسدة في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، مالك مصنع لإنتاج العصائر"بدون ترخيص"، بمحافظة الغربية، 10 آلاف عبوة عصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.