أسعار الدولار مقابل الجنيه تتراجع في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه قرشا واحدا خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه الخميس الماضي، ليسجل 15.56 جنيه للشراء، و15.65 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي إلى 15.55 جنيه للشراء، و15.65 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشين في بنكي الإسكندرية، والعربي الأفريقي، إلى 15.55 جنيه للشراء، و15.65 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك القاهرة، وكريدي أجريكول، وقناة السويس إلى 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في 5 قروش بنك البركة إلى 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.