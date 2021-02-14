تطعيم الأطقم الطبية في مستشفى بني سويف الجامعي بلقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا بمستشفى بني سويف الجامعي، اليوم الأحد، لمكافحة العدوى بالفيروس.

جرى تطعيم الأطباء المتواجدين بالعزل، يليهم باقي أطباء المستشفى، وأعضاء هيئة التدريس، وفق آلية تسجيل التطعيم.

من جانبه أكد الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة على حرص الأطقم الطبية الذين هم الصف الأول على خط المواجهة مع هذا الوباء، على التطعيم، مشيرًا إلى أن ذلك غير مقتصر على الأطباء فقط بل يشمل كل القطاع الصحي المتواجد بمستشفى العزل من تمريض وفنيين وعاملين.

وشدد على أن تلك الخطوة تضاف إلى الجهود النوعية التي تبذلها الدولة في مواجهة تداعيات الفيروس، وخطوة هامة لتجسيد نجاح الدولة المصرية في التعامل وإدارة الأزمة.