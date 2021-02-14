منظمة الصحة العالميّة : جميع الإفتراضات مطروحة حول منشأ "كورونا"

اسماعيل عبد الحي - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي أمس الجمعة، إن جميع الإفتراضات في تحقيق المنظمة حول منشأ كوفيد-19 لا تزال مفتوحة.

وأضاف تيدروس "أثيرت بعض الأسئلة عما إذا تم إستبعاد بعض الإفتراضات... لكن بعد أن تحدثتُ مع بعض أعضاء الفريق أود التأكيد على أن جميع الافتراضات لا تزال مطروحة وتتطلب مزيدا من التحليل والدراسة".

وقال الفريق إن إفتراضاته الأساسية هي أن الفيروس مصدره الخفافيش رغم أن هناك عدة سيناريوهات محتملة لكيفية إنتقاله إلى البشر ربما بإصابة مجموعة أخرى من الحيوانات.

وكان فريق تحقيق تقوده منظمة الصحة العالمية في الصين قد أعلن هذا الأسبوع أنه لم يعد يواصل بحث مسألة ما إذا كان الفيروس تسرب من مخبر بيولوجي صيني، وهو الأمر الذي إعتبره الفريق غير محتمل بدرجة كبيرة.

روسيا اليوم