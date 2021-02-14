التحالف يدمر مسيّرتين «مفخختين» أطلقهما الحوثي باتجاه السعودية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت القوات المشتركة للتحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار «مفخختين» أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن «قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار (مفخختين) أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط)».