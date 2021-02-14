مصر: مفاوضات سد النهضة أخفقت

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 فبراير 2021 04:09 مساءً - منذ 18 دقيقة

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد: “مفاوضات سد النهضة أخفقت ولم تأت بالنتائج المرجوة”.

وأضاف شكري في بيان: “المحادثات لم تثمر عن شيء ملموس ولم تأت بالنتائج المرجوة، إلا أن مصر تتطلع لاستئناف المفاوضات في ظل رئاسة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقي”.

وشدد على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني “مُلزم” قبل تنفيذ المرحلة الثانية من الملء من خلال إطلاق مسار مفاوضات جادة، بما يراعي مصالح الدول الثلاث.