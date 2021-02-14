التحالف: ميليشيا الحوثي تنفذ أجندة الحرس الثوري

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 فبراير 2021 04:09 مساءً - منذ 48 دقيقة

آخر تحديث: 14 - فبراير - 2021 3:27 مساءً

بعد تكرار محاولات الميليشيات الحوثية استهداف مناطق في السعودية، أكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي أن تلك الميليشيات تنفذ أجندة الحرس الثوري الإيراني.

كما أوضح في مقابلة مع العربية عصر اليوم الأحد، أن” تصعيد الميليشيات متعمد، وقرارها مسلوب من جنرالات إيران”.

خط أحمر

إلى ذلك، شدد على أن المدنيين والأعيان المدنية “خط أحمر”، مؤكدا أنه سيرد بشكل حازم، وفقا للقوانين الدولية. وتابع قائلا:” التحالف يرد باستهداف عناصر وقيادات ميليشيات الحوثي، وليس بشكل عشوائي.”

وكشف أن قواته اعترضت أكثر من 345 صاروخا باليستيا و 515 طائرة مسيرة، معتبرا أن الميليشيات تحاول التأثير على المدنيين عبر الطائرات الانتحارية.

وردا على سؤال حول رفع الولايات المتحدة للحوثيين من قائمة الإرهاب، وامكانية تأثير ذلك على تحركاتهم الأخيرة، أوضح المتحدث أن القرار الأميركي لم يشمل قادة الميليشيات، كما أن الإدارة الأميركية جددت موقفها الداعم للمملكة.