انفجار سيارة مفخخة بريف عفرين شمالي سوريا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 فبراير 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

جرح عدد من الأشخاص، بعضهم في حالة خطرة، يوم الأحد؛ إثر انفجار سيارة مفخخة في ريف منطقة عفرين بمحافظة حلب، شمال غرب سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن ”الانفجار وقع في ناحية جنديرس الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل بريف عفرين شمال غربي حلب“.

وأضاف أن ”الانفجار أدى لسقوط جرحى، بعضهم في حالة خطرة، بالإضافة إلى أضرار مادية في المنطقة“.

ويأتي هذا الانفجار بعد يوم من انفجار سيارة مفخخة في بلدة الراعي السورية، المحتلة أيضا من قبل تركيا وفصائل سورية مسلحة موالية لها، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة.

وتعاني المناطق الخاضعة لنفوذ تركيا وفصائل المعارضة المسلحة في شمال سوريا من فوضى واضطرابات أمنية، وسط تقارير أممية عن انتهاكات واعتداءات ترتكب في تلك المناطق، بحسب “إرم نيوز”.