الأمن يجهض محاولة لتهريب المخدرات في زاكورة ويحجز طنا و350 كيلوغراما من الشيرا

جدة - عبدالحي حسين - أجهضت عناصر الشرطة القضائية في مدينة زاكورة، صباح اليوم الأحد، محاولة لتهريب المخدرات، وحجز طن و350 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم، أنه تم حجز الكمية المذكورة من المخدرات في عملية أمنية، تم تنفيذها في منطقة “بوربيعة” بقيادة تينزولين، ضواحي زاكورة، حيث تم ضبط سيارة تحمل لوائح ترقيم مزورة، وعلى متنها خمسون رزمة من مخدر الشيرا، يناهز وزنها طنا و350 كيلوغراما.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الأمن تواصل إجراءات البحث، والتحري في القضية المذكورة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض توقيف مستعملي السيارة المستخدمة في التهريب، وكذا تشخيص هويات كل المساهمين، والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.