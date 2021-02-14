مجلس وزراء الداخلية العرب يؤكد وقوفه مع السعودية في كل الإجراءات ضد ممارسات الحوثيين

محمد الفلاح - الأحد 14 فبراير 2021

عبر مجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم السبت عن وقوفه مع المملكة العربية السعودية في كل الإجراءات التي تتخذها ضد اعتداءات الحوثيين الإرهابيين، منددًا باستهداف الأعيان المدنية بالمملكة.



وشدد في بيان، على أن عمليات مليشيات الحوثي المدعومة من إيران تستهدف المدنيين وطرق الملاحة الدولية.

وأوضح البيان أن الأعمال الإرهابية الحوثية تدل على المنهج العدائي للمليشيات ومن يقف خلفها، في إشارة إلى النظام الإيراني.

وتواصل مليشيا الحوثي الإرهابية تصعيدها تجاه الأعيان المدنية في السعودية، حيث شنت خلال اليومين الماضيين هجمات متتالية بطائرات مُسيرة مفخخة، نجح التحالف العربي في إسقاطها.