وزير الخارجية الإماراتي يجري مباحثات مع نظيره العماني في مسقط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مباحثات ثنائية مع نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.



جاءت تلك المباحثات عقب وصول الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى سلطنة عمان في زيارة قصيرة.

وتطرقت المباحثات إلى مختلف الجوانب الخاصة بالعلاقات العُمانية الإماراتية والصلات التاريخية والثقافية.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، فإن وزير الخارجية بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي كان في استقبال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له فور وصوله إلى مسقط.

كما حضر الاستقبال السفير خالد بن سعيد الجرادي المكلف بتسيير أعمال دائرة المراسم بوزارة الخارجية العمانية.