نيوزيلاندا تغلق كبرى مدنها بعد رصد بؤرة لفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلاندا جاسيندا أرديرن، الأحد، أن مدينة أوكلاند، أكبر مدينة في البلاد، ستدخل في إغلاق لثلاثة أيام بدءاً من الأحد، بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصبح المجموع ستة إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت أرديرن في مؤتمر صحافي بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، إن أوكلاند ستدخل إغلاقاً لمدة ثلاثة أيام في منتصف الليل. سيرتفع مستوى التنبيه لبقية نيوزيلندا إلى المستوى 2".

وكانت السلطات في نيوزيلندا أعلنت وجود بؤرة جديدة لكورونا في جنوب المدينة، حيث سُجّلت إصابة عائلة من ثلاثة أفراد بالفيروس، بينهم امرأة تعمل في شركة تموين تُقدّم خدمات للرحلات الجوّية الدوليّة.

وقال وزير الصحّة كريس هيبكينز: "توجد إصابات جديدة ونشِطة"، مشيراً إلى أنّ مصدر الإصابات لم يتمّ تحديده بعد.

وأضاف "لا يزال هناك جزء مفقود من اللغز"، لافتاً إلى أنّ السلطات الصحّية تعمل أيضاً على تحديد "ما إذا كانت هناك إصابات أخرى في مكان آخر في المجتمع، وما إذا كانت تنتشر".

والمصابون الثلاثة هم امرأة وابنتها، وقد ثبُتت إصابتهما السبت، وربّ الأسرة الذي ثبتت إصابته الأحد.

وسيتمّ إغلاق المدرسة التي ترتادها الفتاة لمدّة يومين، على أن يخضع جميع الموظّفين وبقيّة الطلاب لفحوص.

كانت نيوزيلندا سجّلت عدداً من الإصابات منذ ثلاثة أسابيع، ما أنهى فترة أكثر من شهرين عاشتها البلاد من دون أيّ إصابات. وتمّ تحديد مصدر تلك الإصابات داخل أحد الفنادق، ووُضِع أشخاص أتوا من الخارج قيد الحجر الصحّي.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد أقلّ من ألفي حالة منذ بداية الجائحة، وأُحصيت في المجموع 25 وفاة.

وأغلقت نيوزيلندا حدودها أمام المسافرين الأجانب منذ مارس، وفرضت إغلاقاً صارماً لمدّة خمسة أسابيع في الربيع الفائت.