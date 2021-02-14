بني ملال.. توقيف 3 أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية نصب واحتيال باستعمال بطاقات بنكية- التفاصيل

جدة - عبدالحي حسين - أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة بني ملال على النيابة العامة المختصة، أمس السبت، ثلاثة أشخاص، يبلغون من العمر جميعا 20 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية، تتعلق بالمس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات البنكية، والنصب، والاحتيال.

وحسب بلاغ لولاية أمن بني ملال، توصل “اليوم24″ بنسخة منه، أن المشتبه فيهم استغلوا معطيات بطاقات بنكية حصلوا عليها بطرق احتيالية على الأنترنت، واستعملوها في إجراء 121 عملية بنكية لشراء منتجات مختلفة على الأنترنت، وفي محلات تجارية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث التقنية، والتحريات الميدانية عن تحديد هوياتهم، وتوقيفهم، وهم في حالة تلبس بشراء سلع بداخل أحد مكاتب التبغ في مدينة بني ملال.

وأضاف البلاغ نفسه أن عمليات التفتيش المنجزة في منازل المشتبه فيهم أسفرت عن حجز ثلاثة حواسيب محمولة، وثلاثة هواتف ذكية، ومجوهرات، وفاتورة، وعشرة إيصالات لتحويلات نقدية، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وتابع المصدر ذاته انه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف، وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة بعد استكمال إجراءات البحث.