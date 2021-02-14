الشاب مامي: كسبت راحة البال من ابتعادي عن الساحة الفنية

جدة - عبدالحي حسين - قال الفنان الجزائري، الشاب مامي، إن غيابه عن الساحة الفنية لمدة 7 سنوات، مكنه من استعادة نمط الحياة الطبيعية، وكسب نتيجة ذلك “راحة البال”.

ونشر مامي، ليلة أمس السبت، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، مقابلة أجراها مع الإعلامي بلال العربي، أكد فيها أنه استطاع استعادة الحياة الطبيعية، بعيدا عن الشهرة، التي تحرم أصحابها من أبسط الأمور، منها الذهاب إلى التسوق بشكل طبيعي دون تدخل المعجبين.

وأكد مامي أن الشهرة تمنع أصحابها من عيش حياة طبيعية، موضحا أنه اكتشف ببعده عن الأضواء جوانب خفية فيه، تجعله فرحا بعيدا عن الموسيقى.

وأشار مامي إلى أنه، حاليا، يذهب للتسوق كأي إنسان طبيعي مع تعود الباعة، والناس على وجوده بينهم، الأمر الذي منحه راحة لا توفرها له الشهرة، والنجومية.

يذكر أن مامي عاد إلى الساحة الفنية، بعد غياب لمدة 7 سنوات، من خلال ديو مشترك مع مواطنه سولكيغ بعنوان “ça fait des années”، حققت عدد مشاهدات بلغ 99 مليون مشاهدة في ظرف 11 شهرا.