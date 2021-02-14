موظفو العدل يتوعدون بنعبد القادر بالإضراب عن الطعام واعتصام مرتقب

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن دخول أعضائها في إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة، بعد غد الثلاثاء، وكذلك حمل الشارة السوداء، باستثناء المصابين بأمراض مزمنة، والمرضعات.

وأعلنت النقابة نفسها أنها ستنظم اعتصاما أمام مقر وزارة العدل، قالت إنها “ستحدد تاريخه لاحقا”، من أجل “حرية ممارسة العمل النقابي في قطاع العدل”.

ودعت النقابة الوطنية للعدل المهندسات، والمهندسين، المنخرطين فيها، الى المشاركة في الإضراب الوطني العام لمدة 72 ساعة أيام 18/17/16 فبراير 2021، للمطالبة “بالتعويض من الحساب الخاص وفقا لمقتضيات المرسوم 2.10.500 وبأثر رجعي”.

إلى ذلك، اتهم المكتب الوطني للنقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير العدل، محمد بنعبد القادر، عبر بلاغ، توصل “اليوم 24″ بنسخة منه، بـ”فرض نظام السخرة، واستعباد موظفي العدل، والترهيب الإداري، بالإضافة إلى تعطيل الدستور من خلال الإجهاز على الحريات النقابية، والحق في ممارسة الاحتجاج”.

ويطالب المصدر نفسه بالرفع من التعويضات المالية أثناء حراسة مبارتي توظيف المحررين، والمنتدبين القضائيين، ويطالبون، أيضا، بتوفير حافلات النقل الوظيفي، صبيحة يوم المباريات، ووجبتي الفطور، والغداء لائقتين، مع ضمان الإقامة، والمبيت للمكلفين بالحراسة من خارج مدن مراكز المباريات.