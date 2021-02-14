جرحى في انفجار سيارة بإحدى مناطق سيطرة الأتراك بريف عفرين شمالي حلب

محمد الفلاح - الأحد 14 فبراير 2021

ضرب انفجار عنيف ناجم عن سيارة مفخخة منطقة خاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف عفرين غربي مدينة حلب السورية، ما أسفر عن سقوط جرحى بينهم حالات حرجة.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "دوي انفجار سمع في ناحية جنديرس الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل بريف عفرين شمال غربي حلب، تبين أنه ناجم عن انفجار بسيارة عند مدخل الناحية".

وأضاف أن الانفجار "أدى إلى سقوط جرحى، بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لأضرار مادية في المنطقة"، دون مزيد من التفاصيل بشأن هوية الجرحى أو المنفذ.

وكان المرصد السوري أشار أمس إلى انفجار عنيف هزّ بلدة الراعي الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمالي حلب عند الحدود السورية-التركية.

وتبين أنه ناجم عن انفجار سيارة مفخخة وسط سوق شعبي، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة كحصيلة أولية، بعضهم في حالة خطرة، مما يرجح ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية.