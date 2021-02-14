سامح شكري: مفاوضات سد النهضة لم تثمر عن شيء ملموس ولم تأت بالنتائج المرجوة

محمد الفلاح - الأحد 14 فبراير 2021

ال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن المفاوضات بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي "لم تثمر عن شيء ملموس" ولم تأت بالنتائج المرجوة.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري، اليوم الأحد، من وزير الخارجية الفنلندي "بيكا هافيستو" ، تناول آخر التطورات في منطقة القرن الأفريقي وخاصةً المستجدات ذات الصلة بملف سد النهضة الإثيوبي.

وأفاد المُتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ بأن شكري أشار إلى أن" مصر كانت تأمل في نجاح مساعي الاتحاد الأفريقي في إدارة ملف سد النهضة، إلا أن المفاوضات لم تثمر عن شيء ملموس ولم تأت بالنتائج المرجوة"، مؤكداً أن مصر تتطلع لاستئناف المفاوضات في ظل رئاسة "فيليكس تشيسيكيدي" رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقي.

وأضاف المُتحدث أن شكري شدد على "ضرورة التوصل لاتفاق قانوني مُلزم قبل تنفيذ المرحلة الثانية من الملء، وذلك من خلال إطلاق مسار مفاوضات جاد، وبما يراعي مصالح الدول الثلاث".

وشدد على أن الدولة المصرية عبّرت عن إرادتها السياسية الخالصة للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية ويحفظ في ذات الوقت حقوق مصر ويؤمن دولتي المصب من مخاطر وأضرار هذا السد.

وكان وزير المياه الإثيوبي سليشي بقل قد أعرب مؤخرا عن استعداد بلاده لاستكمال المفاوضات، مشددا على ضرورة حث الأطراف الأخرى على فعل الشيء نفسه في إطار الاتحاد الأفريقي من خلال روح تقديم الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية.