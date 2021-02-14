حكام الإمارات يهنئون رئيس وزراء إيطاليا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

محمد الفلاح - الأحد 14 فبراير 2021

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقية تهنئة إلى دولة ماريو دراغي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا لوزراء الجمهورية الإيطالية.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى دولة ماريو دراغي.