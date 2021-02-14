محمد بن زايد وزيلينسكي يبحثان تعزيز العلاقات الإماراتية الأوكرانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس أوكرانيا لوديمير زيلينسكي، العلاقات الثنائية.

وبدأ الرئيس الأوكراني والوفد المرافق له، الأحد، زيارة عمل إلى الإمارات؛ حيث أعرب زيلينسكي عن ثقته في أن تكون زيارته إضافة مهمة إلى مسار علاقات البلدين على مختلف المستويات.



وهنأ زيلينسكي، في بداية اللقاء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ودولة الإمارات رئيساً وحكومةً وشعباً بنجاح وصول "مسبار الأمل " إلى كوكب المريخ.

وأكد أهمية هذا الإنجاز الاستثنائي في خدمة المجتمع العلمي العالمي والبشرية، معتبرا إياه إضافة قيمة إلى جهود العالم في مجالات علوم الفضاء.





وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي حضره الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستثمار الفرص المهمة المتاحة في البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة.

كما تناول اللقاء مختلف جوانب التعاون التكنولوجي والاقتصادي والتجاري والتنموي بين البلدين، إضافة إلى التطورات المتعلقة بجائحة "كورونا" والجهود المبذولة في مواجهتها وأهمية التنسيق والتعاون بين دول العالم لمعالجة تداعياتها على مختلف المستويات الإنسانية والاقتصادية.

واستعرض الطرفان مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.





وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تولي اهتماما كبيرا بإقامة شراكات فاعلة مع دول العالم الصديقة في مختلف القطاعات.

كما شدد على أن الإمارات داعية سلام واستقرار وتعايش في المنطقة والعالم لإيمانها التام بأن التنمية التي تتطلع إليها الشعوب لا تتحقق إلا في ظل السلام والاستقرار، ولهذا فإنها تدعو دائماً إلى الحوار والحلول السياسية للمشاكل والصراعات بين الدول في كل مناطق العالم.

من جانبه أعرب الرئيس الأوكراني عن تقديره للدعم الذي قدمته دولة الإمارات إلى المؤسسات الصحية في بلاده لتعزيز قدراتها وجهودها في مواجهة جائحة "كورونا"، مؤكدا حرصه على تنمية مجالات التعاون بين أوكرانيا ودولة الإمارات في ظل الفرص العديدة المتوفرة في مختلف القطاعات.

شهد اللقاء حضور عدد من مسؤولي البلدين على كافة المستويات.