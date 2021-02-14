السجن لوزير عراقي أسبق.. فساد بـ25 مليون دولار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر القضاء العراقي حكماً بالحبس عامين بحق وزير أسبق في حكومة نوري المالكي بتهمة فساد مالي بقيمة 25 مليون دولار.

وذكرت محكمة الكرخ، في بيان، حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، أن "الجنايات المختصة بنظر دعاوى النزاهة في الكرخ، أصدرت حكمها بحق وزير البلديات والأشغال الأسبق رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب، وهاشم عبد الزهرة عزيز الذي كان يشغل منصب مدير عام في الوزارة ذاتها، بالحبس المشدد لمدة سنتين لكل واحد منهما، وذلك استنادا لأحكام المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات".



وأضافت أن القضية تتمثل في "إخلالهما بعقد تجهيز 17 معمل أسفلت بقيمة 25 مليون دولار عام ٢٠٠٧".



كما منحت المحكمة الوزارة الحق في مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسبب بها ذلك الإخلال.

ورياض عبد الحمزة عبد الرزاق، سياسي ونائب عن دولة القانون، شغل مناصب عدة بينها محافظ كربلاء ووزير البلديات والأشغال في حكومة نوري المالكي الأولى.

وكشفت هيئة النزاهة العراقية، الخميس الماضي، عن إصدار أوامر توقيف تتجاوز الـ3 آلاف، بينها 82 دعوة بحق وزراء ومن بدرجتهم، خلال عام 2020.

وكان القضاء العراقي، أصدر في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مذكرة إلقاء قبض بحق وزير الاتصالات نعيم ثجيل في حكومة عبد المهدي.

وسبقها بأيام صدور حكم سجن 6 سنوات بحق محافظ ديالى الأسبق عامر سلمان يعقوب، لإحداثه الضرر عمداً بأموال الجهة التي يعمل فيها، فضلا، عن أوامر استقدام ومنع من السفر بحق آخرين بينهم وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب.

ويعاني العراق، البلد الغني بالنفط والثروات الأخرى، أزمة اقتصادية ومالية كبيرة وصلت إلى عجز الحكومة عن تسديد رواتب موظفي الدولة.

وتعزو الدوائر المختصة والهيئات الرقابية أسباب ذلك إلى تفشي الفساد وهدر مئات المليارات من الدولارات خلال السنوات التي تلت أحداث عام 2003.

وتعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد أيام على تولي المنصب بمحاربة الفساد وتحريك عدد من الدعاوى القضائية ضد مسؤولين في الدولة بتهم السرقة وإهدار المال العام.