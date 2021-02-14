المنفي في البيضاء.. مشاورات توحيد المؤسسات الليبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الأحد، إلى مدينة البيضاء، شرقي البلاد، في إطار مشاورات توحيد مؤسسات الدولة.

وتعد زيارة المنفي إلى البيضاء الأولى له للمدينة والثالثة للشرق الليبي، بعد اختتام جولاته في بنغازي وطبرق، والتي التقى خلالها القائد العام للجيش الليبي ومشايخ القبائل وأعضاء في مجلس النواب، في إطار جهود توحيد المؤسسات ومناقشة ترتيبات عقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.



واستقبل رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، أمس السبت، وفود أعيان ومشايخ وممثلي المكونات الاجتماعية لقبائل: العبيدات، والعواقير، والمغاربة، والعريبات، والقبايل، المنتشرة في شرقي البلاد.



ترحيب بنتائج الحوار

وعبرت الوفود عن ترحيبها بنتائج ملتقى الحوار السياسي، مؤكدين دعمهم الكامل للسلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة لحين الوصول إلى الانتخابات العامة أواخر هذا العام.

وقال رئيس المجلس الرئاسي، في تصريحات إعلامية، إن المهمة الأولى التي يسعى لإنجازها هي توحيد الجيش عبر مسار اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5)، مؤكدا أن المجلس الرئاسي سيقوم بدعم المسار، حتى يتمكن من توحيد المؤسسة العسكرية.

وأوضح المنفي أن زيارته إلى بنغازي وطبرق، جاءت في إطار هذا الهدف، مشيرا إلى أن المسار العسكري من أهم المسارات التي يجب العمل عليها، بصفته قائدًا أعلى للجيش الليبي.

ولفت إلى أن المسار الثاني يشمل توحيد المؤسسات، وسيلمس المواطن جدواها في الفترة القريبة لتحسين أوضاعه المعيشية، والوصول إلى الانتخابات، مؤكدا أنه لا اقتراع دون أمان يتحقق بواسطة قوات الجيش والشرطة.

رئيس المجلس الرئاسي قال أيضا إن المسار الثالث الذي سيعمل عليه هو ملف المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أنه جار حاليا دراسة عدة تصورات، سيختار من خلالها شخصيات لتقود هذه المصالحة.

واختتم تصريحاته بقوله: "للوصول إلى مرحلة الاستقرار التي من خلالها يستطيع الليبيون اختيار من يمثلهم وتعود الأمانة لأهلها، يجب علينا العمل بشكل جماعي لا فردي".

وفي سياق متصل، يواصل عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية الانتقالية العمل على تشكيل حكومته، مؤكدا عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه بدأ فعليا عملية التقييم لكل الترشيحات والسير الذاتية التي استلمها.

ويقول الدبيبة إن "اختياراته ستكون وفق معايير الكفاءة مع مراعاة التنوع والمشاركة الواسعة، لن نخيب الآمال المعقودة علينا بإذن الله، فالشعب الليبي يستحق الأفضل دائما".

ووفق مخرجات الملتقى السياسي الليبي الذي اختتم أعماله في جنيف، فإن أمام دبيبة 21 يوما بداية من 5 فبراير/شباط الجاري، لتقديم حكومته إلى مجلس النواب الليبي من أجل منحها الثقة، وفي حال تعذر ذلك يتم تقديمها لملتقى الحوار السياسي.