"دنب" تحبط هجوما بسيارة مفخخة قبل وصولها إلى مقديشو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحبطت القوات الخاصة بالجيش الصومالي (دنب)، الأحد، هجوما إرهابيا بسيارة مفخخة في قرية "عاد عدي" جنوب البلاد.

وبحسب إذاعة صوت الجيش الرسمية، فإن عناصر قوات النخبة المدربة أمريكيا ضبطت سيارة قبل توجهها من القرية التابعة لمدينة أفجوي بمحافظة شبيلى السفلى إلى العاصمة مقديشو لتنفيذ هجوم إرهابي وشيك.

وتلقت قوات دنب تقارير استخباراتية تفيد بالإعداد للعملية الإرهابية، قبل أن تنجح في السيطرة على السيارة دون أن تنفجر.

وقال مسؤولون عسكريون من فيلق دنب: "السيارة المضبوطة كانت متجهة لمقديشو".

وأشار المسؤولون إلى أن تجهيز السيارة بالمفخخات استغرق فترة؛ حيث كانت تستهدف قتل مدنيين صوماليين وإراقة دمائهم.

ولم يوضح العسكريون ما إذا كان قد تم توقيف العناصر الإرهابية بالفعل وهم من حركة الشباب التي كانت تعمل على إعداد وتركيب المفخخات على السيارة.

ووفقاً للتقارير المتاحة لم يتم تحديد الهدف الرسمي والمباشر للسيارة الملغمة.

وذكر مسؤولو قوات النخبة أن السكان المحليين للمنطقة التي كان يجري فيها تحضير السيارة الملغمة تعاونوا مع القوات لإحباطها.

وصباح الأحد، 5 أشخاص وأصيب آخرون، في هجومين منفصلين وقعا في مدينتي بلدويني والعاصمة الصومالية مقديشو.

وغالبا ما تتعرض العاصمة الصومالية مقديشو لهجمات متواصلة من قبل مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة بسيارات مفخخة يتم تجهيزها في محافظتي شبيلى السفلى والوسطى المجاورتين الوقعتين على جنوب وشمال العاصمة على الترتيب.