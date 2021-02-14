بعد التبرئة..هذا ما ينتظر ترامب وحزبه وبايدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحيحٌ أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تنفس الصعداء بتبرئته من ثاني محاكمة غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة .

بيْد أن التبرئة فتحت الباب أم تساؤلات بشأن ما ينتظر الملياردير البالغ من العمر 74 عاما، والحزب الجمهوري المنتمي له، وكذلك الرئيس الجديد جو بايدن.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، برّأ مجلس الشيوخ الأمريكي، ترامب من تهمة "التحريض على التمرد" إثر أعمال العنف التي شهدها مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي، وتسبب بها أنصاره احتجاجا على فوز بايدن.



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