تقدم للجيش اليمني في مأرب وفرار قيادات حوثية



ذكرت مصادر عسكرية أن قوات الجيش اليمني صدت في الساعات الماضية هجوم ميليشيات الحوثيين في مأرب، مؤكدة سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف الميليشيات التي لاذ عدد من قياداتها بالفرار.

وذكرت المصادر أن قوات الجيش حققت انتصارات كبيرة على ميليشيا الحوثي فاستعادت كافة المواقع التي سيطر عليها الحوثيون كما سيطرت على مواقع عديدة جديدة واستراتيجية، وأوضحت أن قوات الجيش الوطني تمكنت من قتل العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية، وأسرت العديد منهم في اليوم الثامن من المعارك.

وكانت المليشيات الحوثية قد دفعت في الأيام الأخيرة بأعداد كبيرة من عناصرها الانتحارية إلى جبهات محافظة مأرب بهدف إحراز تقدم في المحافظة،إلا أن الجيش أحبط كل تلك المحاولات.

تجنيد واسع للأطفال

في غضون ذلك، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن مليشيا الحوثي قادت أكبر عملية استغلال للأطفال في الأعمال القتالية في تاريخ البشرية. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن الإرياني: «نتذكر الآلاف الذين اقتادتهم مليشيا الحوثي من منازلهم ومدارسهم -بعد أن غسلت ادمغتهم بالأفكار الإرهابية المتطرفة- إلى محارق مفتوحة في جبهات القتال».

وأضاف الإرياني « إن مليشيا الحوثي تواصل استغلال الأطفال في أعمال قتالية امام مرأى ومسمع العالم، والزج بالمئات منهم مع افتقادهم للخبرة ضمن تصعيدها الأخير في مختلف جبهات القتال في محافظة مأرب، من دون أي اكتراث بالمصير الذي ينتظرهم و بمعاناة أسرهم».

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفل بإدانة الجرائم النكراء التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق الطفولة في اليمن، داعياً إلى الضغط على مليشيا الحوثي لوقف عمليات تجنيد الأطفال وضمان حقهم في الحياة بشكل طبيعي أسوة بأقرانهم في مختلف دول العالم.