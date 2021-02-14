شكرا لقرائتكم خبر عن محادثات أمريكية ــ روسية حول توسيع التعاون الدولي بشأن المناخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ ف ب

أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن وزير الخارجية سيرغي لافروف تحدث هاتفياً مع المبعوث الأمريكي لشؤون التغير المناخي جون كيري.

وقال البيان إن لافروف وكيري «أثارا خلال المحادثة المسائل المرتبطة بتطبيق اتفاقية باريس للمناخ»، موضحاً أن الوزير الروسي «رحب» بعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق بموجب واحد من أول قرارات الرئيس الجديد جو بايدن بعد توليه منصبه.

وأوضح البيان أن كيري ولافروف أكدا أيضاً «ضرورة إقامة أوسع تعاون دولي ممكن» في المسائل البيئية، واتفقا على «تطوير التعاون» داخل مجلس القطب الشمالي، وهو المنتدى الحكومي الدولي الذي يضم البلدان الثمانية المحاذية لهذه المنطقة الهشة، التي تزداد أهميتها الاستراتيجية.

وتأتي هذه المحادثة الهاتفية بينما تشهد العلاقات بين روسيا والدول الغربية، التي تثقلها أزمات عديدة وتوتر متزايد.

ويفكر الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة، ما أثار غضب موسكو، بينما ضاعف جو بايدن التحذيرات ضد روسيا، مؤكداً خصوصاً أن «زمن رضوخ الولايات المتحدة للأعمال العدوانية لروسيا قد ولى».