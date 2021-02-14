شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يبدأ حملة تطعيم ضد «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت - رويترز

بدأ لبنان حملة التطعيم بلقاح كوفيد-19 الأحد، وذلك بحقن رئيس قسم العناية المركزة في أكبر مستشفياته العامة باللقاح، وتلاه الممثل الكوميدي اللبناني المشهور صلاح تيزاني البالغ من العمر 93 عاماً.

وكان لبنان قد واجه ارتفاعاً حاداً في حالات العدوى بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، ما فرض ضغوطاً شديدة على نظام الرعاية الصحية وتسلم 28500 جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك يوم السبت تمثل دفعة أولى من 2.1 مليون جرعة من المقرر أن تصل على دفعات هذا العام.

وقد تسبب التأخر في إبرام صفقة لشراء اللقاح وبدء برنامج التطعيم في شعور بالإحباط في لبنان، وقال البنك الدولي الذي ساعد في تمويل الدفعة الأولى إنه سيتابع حملة التطعيم لضمان وصول الجرعات لمن هم في أشد الحاجة إليها.

وقال رئيس الوزراء حسان دياب للصحفيين في مستشفى رفيق الحريري، الذي احتجزت فيه أول حالة مصابة بالفيروس في لبنان قبل عام تقريباً: «التزاماً مني ببرنامج اللجنة الوطنية للقاح وبالجدول الزمني، لن أتلقى اللقاح اليوم لأن الأولوية هي لكم أنتم، للقطاع الصحي الذي يجب أن نقدم له الحماية. أنتم قبلي. اليوم ليس دوري».

وشجع الفنان تيزاني، الذي اشتهر بالاسم الفني «أبو سليم»، الجميع على الإقبال على التطعيم.

وحجز لبنان أيضاً 2.7 مليون جرعة من خلال مبادرة كوفاكس العالمية الخاصة بالدول الفقيرة، ويقول مسؤولون إن محادثات جارية لشراء 1.5 مليون جرعة من لقاح شركة أسترازينيكا.

وتغطي الجرعات التي طلبها لبنان حتى الآن حوالي نصف السكان الذين يزيد عددهم على ستة ملايين نسمة، بينهم ما لا يقل عن مليون لاجئ سوري.

ويخضع لبنان لحظر تجول على مدار الساعة منذ قرابة شهر، غير أن الحكومة بدأت تخفف بعض القيود هذا الأسبوع.