شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة نيويورك تنتشر في القطارات بعد سلسلة من حوادث الطعن والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

نشرت شرطة مدينة نيويورك مئات من أفرادها في شبكة قطارات الأنفاق السبت، بعد سلسلة من حوادث الطعن التي استهدفت المشردين وأسفرت عن مقتل شخصين.

وقال مفوض الشرطة ديرموت شيا، إن الاعتداء الأول وقع صباح الجمعة عندما هاجم ملثم رجلاً عمره 67 عاماً في محطة بمانهاتن العليا. ونقل الرجل إلى المستشفى للعلاج.

ومساء الجمعة قالت الشرطة إنها عثرت على جثة شخص مات طعناً في أحد القطارات. وبعد ساعتين عُثر على امرأة عمرها 44 عاماً غائبة عن الوعي ومُصابة بجروح في قطار آخر. وأعلن الأطباء وفاتها في المستشفى.

وفي الساعات الأولى من السبت تعرض رجل عمره 43 عاماً للطعن في محطة للقطارات. وقالت الشرطة، إنه في حالة مستقرة بعد إجراء جراحة له. وقال ضباط التحريات إن الاعتداءات وقعت على خط قطارات واحد أو المحطات التي يمر بها دون أي استفزاز وإنهم يتحرون ما إذا كان وراءها شخص واحد.

وقال مفوض الشرطة، إن إدارة شرطة نيويورك نشرت على الفور 500 شرطي إضافي في شبكة الأنفاق رداً على الاعتداءات.