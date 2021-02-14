شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تستضيف اجتماعاً افتراضياً لمجموعة السبع والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت، إنه سيستضيف اجتماعاً عن بعد لزعماء مجموعة السبع هذا الأسبوع للدعوة للتحرك من أجل تأمين توزيع عالمي عادل للقاحات فيروس كورونا والحيلولة دون انتشار أوبئة جديدة في المستقبل.

وذكر المكتب أن الاجتماع المقرر يوم الجمعة، هو الأول منذ إبريل/نيسان الماضي، وسيكون أيضاً أول مشاركة في لقاء متعدد الأطراف للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن منذ توليه السلطة.

وأضاف المكتب أن جونسون، سيدعو المجموعة إلى العمل على تحديد نهج عالمي لمواجهة الأوبئة لوضع نهاية «للسياسات القومية و (غيرها من السياسات) المثيرة للخلافات التي خيمت على الاستجابة الأولى لفيروس كورونا».

كانت منظمة الصحة العالمية، قد حذرت من أن السياسة «الأنانية» للبلدان الغنية تجاه اللقاحات قد تترك الدول شديدة الفقر والمرضى في خطر، وقد تتسبب أيضاً باستمرار انتشار الفيروس وتحوره.

ويستضيف جونسون في يونيو/حزيران أول قمة فعلية بحضور زعماء المجموعة خلال نحو عامين، وذلك في قرية ساحلية بجنوبي إنجلترا. وستركز تلك القمة على إعادة البناء بعد الجائحة، وبحث سبل مواجهة التغير المناخي.