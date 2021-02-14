شكرا لقرائتكم خبر عن نادي تراث الإمارات يختتم بطولة «تحديات الزاجل» للصقارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسدل الستار على النسخة الثانية من بطولة «تحديات الزاجل» للصقارة التي نظمها مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات، بدءاً من 22 يناير الماضي في منطقة «بدع العشوش» بالشراكة مع عدد من الجهات، وشارك فيها 87 صقاراً تم تقسيمهم على أربع مجموعات.

وشهد اليوم الختامي للبطولة منافسات المجموعة الرابعة بعدد 20 صقاراً، حيث حصل المشارك سلطان سالم النايلي الشامسي على جائزة الأداء المتميز.

وكانت منافسات المجموعات السابقة شهدت حصول سالم سعيد سالم الدرعي على جائزة المجموعة الأولي، وحصل خليفة صغير البلوشي على جائزة الأداء المتميز، أما في منافسات المجموعة الثانية فحصد أحمد محمد الخييلي الجائزة بعدما تمكن صقره من اقتناص الطريدة، ونال عايض علي القحطاني جائزة الأداء المتميز، وفي منافسات المجموعة الثالثة، تمكن أحمد سالمين جسار من الفوز بالجائزة فيما حاز علي هادف الشامسي جائزة الأداء المتميز.

وقال مسلم العامري الباحث في التراث الشفهي في مركز زايد للدراسات والبحوث رئيس اللجنة المنظمة للبطولة «قدّم المشاركون في نسخة هذا العام أروع وأفضل العروض في هذه الرياضة التراثية، وكنا حريصين على تنظيم البطولة بأعلى المعايير الفنية والتنظيمية الأمر الذي أدى إلى زيادة أعداد المشاركين في النسخة الثانية من البطولة».

وأكد العامري أن نادي تراث الإمارات يسعى من خلال البطولة إلى دعم وتعزيز هذه الرياضة التراثية وتحفيز الشباب والصقارة عموماً على التمسك بها وبناء جيل جديد من الصقارة المتميزين الذين لديهم تجارب وخبرات كافية في مجال تدريب الصقور والصيد بها.

وثمن الصقارون المشاركون في البطولة جهود نادي تراث الإمارات واللجنة المنظمة في الاهتمام بهذا التراث والمحافظة عليه ودعم الصقارين من خلال تنظيم البطولات المختلفة.

وكانت بطولة تحديات الزاجل للصقارة حظيت برعاية عدد من الجهات هي مجموعة بن عزيز، وشركة تمرير، وفريق «عونك يا وطن» التطوعي، وشركة Spark Ideas Advertising.