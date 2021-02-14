شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كلباء يسيطر على ألقاب بطولة الإمارات لجودو الشباب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيطر فريق نادي اتحاد كلباء على صدارة ولقب بطولة الإمارات المفتوحة للجودو لفئة الشباب التي نظمها اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو في صالة نادي اتحاد كلباء في المنطقة الشرقية ضمن برنامج الاتحاد لموسم 2020 -2021 بمشاركة 49 لاعباً من 6 أندية.

وجاء تتويج فريق اتحاد كلباء بتفوق واضح بعد حصد 15 ميدالية ملونة منها 7 ميداليات ذهبية، و3 فضيات، و5 برونزيات، بينما حل نادي الفجيرة للفنون القتالية في المركز الثاني برصيد 5 ميداليات منها ميدالية ذهبية، وفضيتان وبرونزيتان، في حين انتزع المركز الثالث فريق نادي خورفكان برصيد فضية و3 ميداليات برونزية، وجاء فريق نادي الشارقة الرياضي في المركز الرابع بالرصيد نفسه من النقاط.

وفي ختام البطولة قام محمد جاسم أمين السر المساعد لاتحاد المصارعة والجودو رئيس اللجنة المنظمة للبطولة يرافقه الدكتور خالد سيف الزعابي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، وسعيد خلفان المزروعي نائب رئيس مجلس الإدارة، وعبد العزيز يوسف بوصيم مشرف الألعاب الرياضية في كلباء بتتويج الفائزين.

وهنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو فريق اتحاد كلباء للجودو على تتويجه بلقب البطولة التي جاء تنظيمها مميزاً، وثمن جهود إدارة نادي اتحاد كلباء الذي واصل تفوقه الفني والتنظيمي، متمنياً التوفيق لمن لم يوفق من الفرق في بطولات الاتحاد المقبلة.

