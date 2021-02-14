شكرا لقرائتكم خبر عن ركلة جزاء إنسيني تمنح نابولي الفوز على يوفنتوس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منحت ركلة جزاء من لورينتسو إنسيني في الشوط الأول، الفوز لنابولي 1-صفر على ضيفه يوفنتوس في دوري درجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، السبت، ليسقط حامل اللقب لأول مرة في ثماني مباريات بجميع المسابقات ويظل على بعد سبع نقاط من ميلان المتصدر.

وتسبب المدافع المخضرم جورجيو كيليني في ركلة الجزاء، بعد تدخل على أمير رحماني في الدقيقة 31 ،وسدد إنسيني الكرة في الشباك محرزاً هدفه 100 مع نابولي بجميع المسابقات.

وكان يوفنتوس بعيداً عن مستواه في الشوط الأول، لكنه تحسن بعد الاستراحة، وأنقذ أليكس ميريت حارس نابولي فرصة من فيدريكو كييزا.

وافتقر كريستيانو رونالدو للفاعلية أمام المرمى وأهدر فرصة بضربة رأس قرب النهاية ليحقق نابولي الفوز الذي قفز به للمركز الرابع برصيد 40 نقطة، متأخراً بنقطتين عن يوفنتوس ثالث الترتيب.

ودخل يوفنتوس المباراة بعد فترة رائعة انتصر خلالها في ست مباريات وتعادل مرة واحدة بجميع المسابقات، وأشار المدرب أندريا بيرلو في عدة مناسبات إلى أن الهزيمة أمام إنتر ميلان في 17 يناير/ كانون الثاني كانت نقطة التحول.

لكن باستاد دييجو أرماندو مارادونا لم يكن يوفنتوس الطرف الأول وظهر دفاعه مهتزاً.

وانتابت كيليني، الذي وضع يده بدون ضرورة في وجه رحماني، حالة من الغضب بعد احتساب ركلة الجزاء بعد استشارة طويلة بين الحكم وحكم الفيديو المساعد.

ونفذ إنسيني ركلة الجزاء بنجاح لأول مرة في آخر أربع ركلات له ضد يوفنتوس.

ورغم إنقاذ ميريت بعض الكرات، لم يصنع يوفنتوس أي فرصة خطيرة للتسجيل، واكتفى بالاستحواذ على الكرة.

