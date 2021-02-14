ختام مبهر لبطولة «مواي تاي نايت» للمحترفين في دبي

شهدت صالة «فيستيفال إرينا» في دبي السبت منافسات بطولة «مواي تاي نايت» للمحترفين التي نظمها اتحاد «مواي تاي» و «كيك بوكسينج» مع انطلاقة منافسات موسم الاتحاد 2021، والتي شهدت 15 نزالاً لمختلف الأوزان والمستويات لأبرز اللاعبين المصنفين الذين يمثلون 20 جنسية والذين تفاعلوا مع منافسات البطولة، التي جاء ختامها بشكل مبهر بفضل الجهود التنظيمية التي بذلت لإنجاح البطولة الافتتاحية التي شهدت تفوق اللاعب محمد بن جنة على اللاعب محمد إسماعيل، وفاز اللاعب محمد منعم علي على اللاعب بهرات أزهاكث، وبداعي الإصابة لم يتمكن اللاعب الصاعد إبراهيم الحمادي من تكملة مواجهته مع اللاعب مدحت شهاب الذي اعتبر فائزاً.

وفاز اللاعب عبد الغفور نعيم على حيان الجمية، وفاز مروان السواعي ضد محمد ادريسي، وحقق لاعب منتخبنا الوطني إبراهيم بلال فوزاً مستحقا بعد مواجهة قوية جمعته مع أو سبان يركانات،كما فاز أيروبيك ماديمنبكوف على محمد عادل، وجاشميد تايغيف على ياماد يوسف، وفاز نورتزا جوماخاندوف على لاعب منتخبنا الوطني محمد مرضي، وفاز سارسيمبكوف ألماز على جوشوى ريدجويل.

وفي بطاقة المواجهات الرئيسية تمكنت اللاعبة جوسفين تان تشيو من انتزاع الفوز من اللاعبة برسندا بيمنتيل، وفاز اللاعب أليس باربوزا على إسماعيل الكادي، وفاز شوكريور جوريف على أميلي لوجو، وانتصر ساغيندكوف كيزبيك على سبيرو بيسيري. أما في المواجهة الرئيسية للنزال ففاز البطل نيكولاس كاريللوا على محمدي جاخونجر في مباراة اتسمت بالقوة والحماسة والإثارة، ونجح طاقم التحكيم الإماراتي في إدارة منافسات الليلة بكفاءة احترافية كانت محل إشادة من الجميع.

وفي ختام المنافسات، قام طارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي (IFMA) مدير البطولة ويرافقه فهد العبدولي مدير الأنشطة بالاتحاد وموسى جبر نائب رئيس الاتحاد الأردني للمواي تاي بتتويج الفائزين وتبادل الدروع التذكارية.

وهنأ طارق المهيري الفائزين ناقلاً لهم تحيات عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لـ «مواي تاي» نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، وأشاد بالمستويات المتقدمة التي أفرزتها البطولة التي شهدت حرص الجميع والتزامهم بالبروتوكول الصحي الذي كان شعاراً للبطولة.

وقال موسى جبر نائب رئيس الاتحاد الأردني لـ «مواي تاي» إن بطولة مواي تاي نايت للمحترفين التي نظمها اتحاد الإمارات فريدة من نوعها بقوة منافساتها وكفاءة المشاركين فيها، وقدرة اتحاد الإمارات للعبة على تنظيمها والتنسيق الدقيق لحضور المشاركين من أغلب الأندية الموجودة في الدولة.