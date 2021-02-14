شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يعلن اختيار حزب الوفد للنائب سليمان وهدان ممثلا له تحت القبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، تلقيه اخطارًا من رئيس حزب الوفد باختيار النائب سليمان وهدان ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد تحت قبه مجلس النواب.

ويأتى ذلك بعد فصل النائب محمد عبد العليم داوود، والذى اختاره حزب الوفد كرئيسا للهيئة البرلمانية من الحزب الأسبوع الماضى نهائيا.

وسبق ذلك انتهاء المجلس من مناقشة 153 مادة بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

يشار إلى أن التقرير البرلمانى للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، أكد فى شأن مشروع لائحة مجلس الشيوخ، أهمية الغرفة الثانية فى الحياة النيابية على مستوى العالم، والتى لا غنى عنها، وذلك تحت مسميات مختلفة (مجلس الشيوخ - مجلس الشورى - مجلس الحكماء)، لاسيما ولما له من تأثير بالغ الأهمية على مستوى الحياة النيابية، ويمثل ذلك التأثير رافدًا قويًا من روافد تبادل الخبرات والمشاركة السياسية فى أوسع صورها بما يضمن وصول الحياة النيابية إلى المستوى المأمول.

وأوضح التقرير البرلمانى، أن نظام المجلسين يخلق التنوع الذى يثرى الحياة البرلمانية ويضمن تمثيلًا نيابيًا وعمليًا عادلًا طبقًا للمناطق السكانية والجغرافية ويجعل اتخاذ الرأى رهن التشاور وبعيدًا عن استئثار توجه أو تكتل أو تيار بالتأثير على اتخاذ القرار، والتعاون المنتظر فى ممارسة الأدوار الخاصة بين المجلسين الذين يمثلان الحياة البرلمانية أمر ذو أثر إيجابى متوقع لدى جموع الشعب، حيث اتساع المشاركة وتبادل الخبرات وعرض الرأى والرأى الآخر يجعل الاطمئنان فى أداء الرسالة البرلمانية عنوانًا لرأى جموع المواطنين والناخبين.

وأشار التقرير البرلمانى، إلى أنه من الملائم أن تكون الأولوية إبتداءً لخروج اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ كأحد أهم الاستحقاقات التشريعية واجبة النظر ومن ثم الإقرار وذلك استثمارا لعنصر التوقيت ومن ثم الممارسة على أساس من وضوح الدور والمهام.