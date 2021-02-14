شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يحيل قرار فصل عبد العليم داود من الوفد إلى اللجنة التشريعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الخطاب الذى وصله من المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، بفصل النائب محمد عبد العليم داود إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب لأعمال شئونها فى القرار.

ووقال جبالى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم:"وصلتنى رسالة من المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد يخطرنى فيها بفصل النائب محمد عبد العليم داود من كافة تشكيلات الحزب".

وقال رئيس مجلس النواب، أن المادة 6 من قانون مجلس النواب، تنص على أن "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وفى جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتمائها الحزبى أو المستقل الذى انتخبت على أساسه".