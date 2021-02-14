شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يوافق على حذف حق "الشيوخ" في إنشاء لجان غير المنصوص عليها باللائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي المادة 38 من مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والمنظمة للجان النوعية، مع حذف حق "الشيوخ" في إنشاء لجان أخري غير المنصوص عليها أو دمجها، لاسيما وأن هذا الإجراء يتطلب تعديل تشريعي ولا يمكن صدوره بقرار.

ويأتي ذلك بعد رفض المقترحات المقدمة من أعضاء مجلس النواب والتي تباينت، وذهب إليه النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، حيث يري أن هذا الحذف سيضع قيداً علي "الشيوخ" في الاضطرار إلي تعديل تشريعي حال الحاجة إلي التعديل باللجان.

الأمر الذي عقب عليه المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بتأكيدة أن أي تعديل علي اللجان النوعية بمجلس النواب يتطلب تعديل تشريعي وكذا الأمر بمجلس الشيوخ.

وفي هذا الصدد جاءت المادة 38 ، وفقا لما انتهي إليها مجلس النواب كالاتي :

تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:

1. لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2. لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.

3. لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.

4 لجنة الدفاع والأمن القومى.

5 لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

6 لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

7. لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

8. لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

9. لجنة الشباب والرياضة.

10. لجنة الصحة والسكان.

11. لجنة الزراعة والرى والموارد المائية.

12. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى.

13. لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

14. لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.