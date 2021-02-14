شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على إلغاء حق لجان "الشيوخ" فى اقتراح مشروع قانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، على التعديل الذى تقدم به النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية، وأيده النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الاصلاح والتنمية، على المادة 89 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

ويقضى التعديل بالغاء اختصاص اللجان النوعية فى تقديم مقترح بمشروع قانون، إذا رأت أن موضوع ما يتطلب صدور قانون، وأن يكتفى بأن تتقدم اللجنة بتوصية بذلك.

وقال النائب إيهاب الطماوى، أن النص الدستورى واضح، حيث حصر من له الحق بالتقدم بمشروع قانون فى رئيس الجمهورية والحكومة وعشر أعضاء مجلس النواب، مضيفا :"اقترح إعادة صياغة النص الوارد من اللجنة، ليكون " إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم استصدار تشريع جديد أو إجراء تعديل تشريعى، تعد اللجنة تقريرا يتضمن التوصية بذلك إلى رئيس المجلس لعرضه على المجلس، وفقا للإجراءات المبينة فى هذا الفصل.

وفى حالة موافقة المجلس يرسل التقرير إلى رئيس الجمهورية.

وكان نص المادة 89 الوارد بتقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والذى تم تعديله ينص على:

"إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم صدور قانون، أعدت تقريرا برأيها ومقترحا بمشروع قانون، يقدما إلى رئيس المجلس تعرضهما على المجلس وفقا للإجراءات المبينة فى هذا الفصل.

وفى حالة موافقة المجلس يحال مقترح مشروع القانون لرئيس الجمهورية لأعمال شئونه طبقا لنص المادة (122) من الدستور أن رأى مقتض لذلك".