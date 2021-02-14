شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة اتفاقية تنفيذ مدينة الروبيكى للجلود للجنة البرلمانية المختصة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود، وفيما يلى نستعرض أهداف الاتفاقية، إلى اللجنة البرلمانية المختصة.

وتهدف الاتفاقية لدعم عمليات إعادة نقل المدابغ إلى مدينة الروبيكى للجلود بالمنطقة الصناعية الجديدة، وذلك من خلال تقديم المساعدة الفنية لوضع الخطط الفنية وخطط أنشطة الأعمال المطلوبة من المستثمرين ورواد الأعمال.

وطبقا للاتفاقية، تقدم الحكومة الإيطالية للحكومة المصرية منحة بمبلغ إجمالى قدره 6 ملايين يورو لتنفيذ البرنامج، وذلك على دفعتين سنتين متتاليتين بحيث تقدم الدفعة الأولى بمبلغ 3 مليون و527 ألف 430 يورو، عقب دخول الاتفاقية حيز النفاذ.

وتقدم الدفعة الثانية بمبلغ 2 مليون و472 ألف، و570 يورو بعد التعاقد على نسبة 60% من قيمة الدفعة الأولى، ووفقا للاتفاقية، تتعهد الحكومة الإيطالية - من خلال مؤسساتها المعنية بتنفيذ البرنامج المملة فى وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإيطالية والسفارة الإيطالية بالقاهرة والوكالة الإيطالية للتعاون التنموى، ومنها ضمان إتاحة المنحة المقدمة لتنفيذ البرنامج (6 ملايين يورو) فى الوقت المناسب واستخدامها وأغراض البرنامج، كالأتى :ضمان إدارة المنحة من خلال وحدة إدارة المشروع وتحت إدارة مباشرة من الوكالة الإيطالية للتعاون التنموى، ضمان مراقبة وإدارة أنشطة البرنامج بما يتوافق مع خططه التشغيلية.

وفى سياق متصل، دعا رئيس مجلس النواب، الأعضاء للالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا.