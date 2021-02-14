شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يوافق على حق "مجلس الشيوخ" فى استدعاء الحكومة دون قيد أو شرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، على حق اللجنة العامة بمجلس الشيوخ فى استدعاء رئيس مجلس الوزراء، أو أى من أعضاء الحكومة بدون أى قيد أوشرط، حيث ألغى المجلس بناء على اقتراح النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية والنائب محمود قاسم، على حذف القيد الذى سبق ووضعته اللجنة التشريعية خلال نظر مشروع قانون اللائحة، بأن يتم وضع عبارة دون الإخلال بنص المادة 253 من الدستور.

وقال الطماوى، إن هذه العبارة كان قد وضعتها اللجنة التشريعية، وذلك ردا على ما أبداه بعض النواب من مخاوف من أن يكون هذا الاستدعاء فيه أى دور رقابى لمجلس الشيوخ، مطالبا بحذف العبارة لأنه من المعلوم أن الدستور لا يجوز مخالفته.

ووافق المجلس على المادة كما يلى:

مادة 29

للجنة العامة بمجلس الشيوخ ، أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيًا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهة الرقابية أو غيرهم للاستماع إليهم كما رأت ضرورة لذلك.

كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء مجلس الشيوخ لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح رأى العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها.

ويوجه رئيس المجلس الدعوى لابناء على ما تقرره اللجنة.