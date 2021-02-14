شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على تمثيل الغرفتين فى المؤتمرات البرلمانية الدولية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة على المادة (5) المنظمة لتمثيل مجلسى النواب والشيوخ فى المؤتمرات الدولية.

وتقضى المادة (5) وفقا لما انتهى مجلس النواب، بأن يمثل مجلسى النواب والشيوخ جمهورية مصر العربية فى المؤتمرات البرلمانية الدولية، وفقًا للقواعد التى يتفق عليها مكتبا المجلسين.

ووفقا للتقرير البرلمانى، تبرز أهمية هذه المادة فى أن المشاركة فى المؤتمرات البرلمانية الدولية تعد أحد سبل ممارسة الدبلوماسية البرلمانية بوصفها إحدى الممارسات التى تقوم بها البرلمانات المختلفة خارج نطاق الدولة، حيث تتفاعل مع مختلف القضايا الدولية والتى تؤثر بالإيجاب على الصعيد الوطنى، فهى عمل دبلوماسى مكمل للدبلوماسية الرسمية للدولة والتى تمارسها بشكل أساسى الخارجية المصرية.

وأشار التقرير أنه لما كان البرلمان المصرى بعد تعديل الدستور الحالى فى 2019 عاد من جديد لنظام البرلمان ذى الغرفتين؛ فكان لزامًا أن يكون مجلس الشيوخ شريكًا مع مجلس النواب فى ممارسة الدبلوماسية البرلمانية، وهو الأمر الذى تعززه نظرة الكيانات البرلمانية الدولية للوضع فى مصر.

ونوه التقرير، إلى أنه بمطالعة الموقع الرسمى للاتحاد البرلمانى الدولى يبين إدراجه لمجلس الشيوخ كغرفة علوية فى البرلمان المصرى، بما يشكل اعترافًا دوليًا بمجلس الشيوخ كأحد غرفتى البرلمان المصرى، من جانب. ومن جانب أخر، فإن المادة (3) من لائحة النظام الأساسى للاتحاد البرلمانى العربى تستلزم تشكيل مؤتمراتها من وفود الشعب البرلمانية للدول الأعضاء بحيث لا تزيد على سبعة أعضاء، ويكون لكل وفد خمسة أصوات فقط، وفى حال كون برلمان الدولة العضو مكونًا من غرفتين يجب تمثيل الغرفتين فى الوفد. بما مؤداه وجوب تمثيل مجلس الشيوخ فى المؤتمرات التى يعقدها الاتحاد البرلمانى العربي.

واضاف التقرير، أنه لما كان تمثيل مجلس الشيوخ بالشعبة البرلمانية أمرًا يتفق والواقع الدستورى والقواعد البرلمانية الدولية المطبقة على مصر. وأخذًا بمبدأ التعاون بين الغرفتين التى اتخذه المشروع منهجًا أظهره فى أولى مواده، فقد ناط بمكتبى المجلسين تحديد قواعد تكوين الشعبة وكيفية التمثيل.