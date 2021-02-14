شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال ملحوظ على انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت انتخابات النقابة الفرعية للمحامين بالقاهرة الجديدة ، المنعقدة بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، اقبالا ملحوظا من المحامين لانتخاب نقيب و مجلس جديد .

وكانت نقابة المحامين قد دعت الجمعية العمومية لنقابة القاهرة الجديدة الفرعية للانعقاد، اليوم الأحد، بمقر النقابة العامة لانتخاب مجلس النقابة الجديد، بينما تجرى الإعادة 21 فبراير الجارى، كما دعت الجمعية العمومية لنقابة جنوب القاهرة الفرعية لانتخاب مجلس النقابة الجديد غدا الاثنين بمقر النقابة العامة.

يذكر أن النقابة العامة للمحامين عقدت الجولة الأولى للانتخابات بـ 18 نقابة فرعية هي: شمال الجيزة – جنوب الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء، بإجمالي 170 لجنة فرعية.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم ، نتيجة المرحلة الاولى التى عقدت لنقابات شمال الجيزة و جنوب الجيزة و الفيوم و بني سويف والمنيا وشمال أسيوط وجنوب أسيوط والوادي الجديد وسوهاج و قنا والأقصر و أسوان و البحر الأحمر و الإسماعيلية وبورسعيد و السويس و شمال سيناء و جنوب سيناء.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، قد أصدرت من قبل قرارا من ستة بنود بشأن موقف انتخابات مجلس نقابة المحلة الكبرى عقب الحكم الصادر بتاريخ 31 يناير الماضي من محكمة القضاء الإداري، وقررت وقف الإجراءات التي تمت بشأن فتح باب الترشح لمحكمة شرق طنطا (المحلة الكبرى)، واعتبارها كأن لم تكن وتكليف إدارتي الحاسب الآلي والسجلات بتحديد الأسماء المقيدة بجدول ثالث المحلة، وفتح باب التقدم للنقل وفقا للضوابط المحددة من النقابة، وذلك من يوم 3/2/2021 وحتى يوم 9/2/2021 وإعادة فتح باب الترشح على مقاعد النقابة الفرعية لمحكمة شرق طنطا (المحلة الكبرى)، وذلك اعتبارًا من 10/2/2021 وفقًا للجدول الزمني المرفق بالقرار، وتجرى الانتخابات