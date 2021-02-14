شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل نظر التقرير البرلمانى حول رفض بيان وزير الدولة للإعلام لجلسات قادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، تأجيل مناقشة تقرير لجنة الإعلام بمجلس النواب، عن بيان وزير الدولة للإعلام الذى ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة إلى جلسات قادمة.

وقال جبالى خلال الجلسة العامة اليوم، أن وزير الدولة للإعلام طلب منه تأجيل نظر تقرير اللجنة، حتى يتمكن من إعداد الرد المناسب على ما جاء فى هذا التقرير، ولذا لن يناقش تقرير اللجنة اليوم، وسوف يتم تأجيله إلى الجلسات القادمة.

يذكر أن تقرير لجنة الإعلام برئاسة الدكتورة درية شرف الدين انتهى إلى رفض البيان الذى ألقاه وزير الإعلام، وأن الوزير وجهازه المعاون لم يحققا الأهداف المرجوة، وهناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت.

وانتقدت اللجنة البرلمانية الجمع بين منصبى وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى والعضو المنتدب وهو ما يعد مخالفة للدستور فى مادتها 116 فضلا عن المادة 79 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والتى تنص على أن : ".. ويشترط فى العضو المنتدب أن يكون متفرغا للإدارة"، ما يستوجب معه أنه على الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون فى عدم الجمع بين المنصبين.

وأشار التقرير، إلى أن وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة 12 مليون جنيه تقريبا خلال ستة شهور منها 8.5 مليون جنيه أصول، ورغم ذلك لم تحقق أهدافها، بالإضافة إلى أن التشابكات بين دور الوزارة ودور الهيئات الإعلامية.



















































































