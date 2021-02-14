شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: مبنى المجلس بالعاصمة الإدارية إعجاز.. والسيسي راعى التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب تشرفه أمس السبت بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة إحدى أهم إنجازات مصر وحُلمها للعبور إلى المستقبل للوقوف على آخر المستجدات بشأن إنشاء مبنى مجلس النواب الجديد.

وقال "جبالي" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، إن ما رأه هناك تعجز الكلمات عن وصفه، واصفا إياه بـ"الإعجاز" الذى يفخر به كل مصرى، وذلك سواء فيما تم فى المبنى الرئيسى لمجلس النواب والذى يضم القاعة الرئيسية التى تستوعب 1000 عضو، أو المبانى الخدمية التى روعى فيها استيعابها لآخر مستجدات العصر من حداثة وتكنولوجيا، والتى تليق بنواب الشعب الذين ترفرف على هامتهم شرف تمثيل الأمة.

وأضاف جبالى أنه علم أن العمل متواصل هناك ليل نهار دون كلل أو ملل، رغم ما يتعرض له العالم منذ العام الماضى من إجراءات احترازية نتيجة انتشار فيروس كورونا.

ووجه جبالى الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، راعى التنمية، الذى خرج من نبت أرض مصر الطيبة، وأودعته أمانتها، كى نعبر الجسر لاستكمال بناء دولة مدنية حديثة.

كما وجه الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورجالها الذين ما أوكل إليهم عمل إلا وكان النجاح حليفهم، والشكر موصول أيضًا لشركة المقاولون العرب، ولجميع الشركات العاملة هناك، على ما قدموه من جهد فى سبيل إنجاز هذا الصرح المصرى العملاق.