بالصورة: وزير الخارجية الإماراتي يصل إلى سلطنة عمان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 فبراير 2021 02:02 مساءً - منذ ساعتين

وصل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الأحد، إلى سلطنة عمان في زيارة قصيرة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، فإن وزير الخارجية بسلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي كان في استقبال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له.

كما حضر الاستقبال السفير خالد بن سعيد الجرادي المكلف بتسيير أعمال دائرة المراسم بوزارة الخارجية العمانية.