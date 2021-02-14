بنك المغرب: قيمة الدرهم ترتفع مقابل الدولار

جدة - عبدالحي حسين - اليوم 24

أفاد بنك المغرب أن قيمة الدرهم ارتفعت بـ0,66 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وانخفضت بـ0,22 في المائة مقابل الأورو، خلال الفترة ما بين 4 و10 فبراير الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف، مشيرا إلى أنه في يوم 5 فبراير 2021 بلغت الأصول الاحتياطية 312,5 مليار درهم بانخفاض 0,4 في المائة من أسبوع لآخر، وبارتفاع بنسبة 25,1 في المائة على أساس سنوي.

وأضاف بنك المغرب أن مجموع تدخلاته بلغت خلال الفترة نفسها ما مجموعه 73,2 مليار درهم، منها 27 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، بناء على طلب عروض، و15,5 مليار درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و26,7 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا، والصغرى، والمتوسطة، و4 مليارات درهم في إطار عمليات مبادلة للصرف، وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن حجم التداول اليومي بلغ، خلال هذه الفترة 4,4 مليار درهم، بينما استقر المعدل البنكي في 1,5 في المائة في المتوسط.

وأبرز بنك المغرب أنه ضخ مبلغ 24,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 10 فبراير (تاريخ الاستحقاق 11 فبراير).

وبخصوص نشاط البورصة، أشارت المذكرة إلى أن مؤشر “مازي” سجل انخفاضا بـ 1,6 في المائة، ليصل أداؤه السنوي إلى 2,5 في المائة، حيث يشمل هذا التطور زيادات المؤشرات القطاعية للبنوك بـ2,5 في المائة، و”الاتصالات” بـ2,4 في المائة، و”الصناعات الغذائية” بـ2 في المائة، بينما انخفض مؤشر قطاع ”التأمينات” بـ2,5 في المائة.

وأشار بنك المغرب إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 561,2 مليون درهم مقابل 477,9 مليون درهم، أسبوعا قبل ذلك، فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 112 مليون درهم مقابل 95 مليون درهم، الأسبوع الذي سبقه.