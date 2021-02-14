أحمد سلطان لـ”اليوم24″ : أحضر لـ”EP”.. وأعيش الحياة “دقة دقة”

جدة - عبدالحي حسين - قال الفنان أحمد سلطان إنه يستعد لإصدار مجموعة أغان جديدة ضمن أسطوانة مطولة “EP”، يطرحها نهاية العام الجاري.

وكشف أحمد سلطان، في تصريح هاتفي لـ”اليوم 24″، أنه يعيش الفترة الحالية كإنسان عاد رفقة عائلته، ويحضر لجديده، الذي يتضمن 8 أغاني متنوعة، يتطلع لإصدارها في نهاية العام الجاري.

وعن غيابه، منذ بداية الجائحة، أضاف أحمد سلطان أنه يعيش، حاليا، يومياته كأي إنسان عاد “دقة دقة”.

يذكر أن أحمد سلطان حقق، سابقا، جوائز الموسيقى الأوربية MTV بفرانكفورت، عن فئة “أفضل فنان في الشرق الأوسط”، وفئة “أفضل فنان في منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا، والهند” مقابل ترشيح عن فئة “أفضل فنان على الصعيد العالمي”، وفي عام 2013، فاز بجائزة “أفضل فنان بوب” في حفل جوائز ميديتيل موروكو ميوزيك أووردز، وفي السنة نفسها فاز في جوائز الموسيقى الأوربية MTV في أمستردام، عن فئة “أفضل فنان في شمال إفريقيا، والشرق الأوسط”، وفئة “أفضل فنان في منطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا، والهند.