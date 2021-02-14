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 الحكومة الكورية الجنوبية تدين استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لمطار أبها

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 14 فبراير 2021

أدانت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لمطار أبهار الدولي في المملكة العربية .

 

واستهدفت المليشيات المدعومة من إيران، خلال اليومين الماضيين، منشآت مدنية في المملكة، بطائرات مُسيرة وصواريخ باليستية، نجحت دفاعات التحالف العربي في إسقاطها.

 

وطالبت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان، اليوم الأحد، المليشيات الحوثية الإجرامية إلى التوقف عن الهجمات على المنشآت المدنية.

 

وعبرت عن دعمها جهود الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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