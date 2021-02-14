شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. صور توثق انتهاكات وجرائم الحوثيين في تدمير المساجد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

نشر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني صوراً جديدة للجامع الذي سوي بالأرض في حي منظر بمديرية الحوك ، في تأكيد لاستمرار ميليشيات الحوثي في ممارسة انتهاكاتها في محافظة الحديدة .

وأعرب في سلسلة تغريدات على حسابه مساء أمس عن إدانته بشدة لقيام المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران باستهداف مسجد القاسمي في حي منظر بمديرية الحوك محافظة الحديدة بصاروخين نوع كاتيوشا ما أدى إلى تدميره بشكل كامل وتسويته بالأرض وإلحاق الضرر بعدد من منازل المدنيين.

كما أكد أن “استهداف مسجد القاسمي وهو أكبر المساجد في حي المنظر امتداد لمسلسل تدمير المئات من المساجد الذي دأبت عليه المليشيا الحوثية منذ انقلابها على الدولة، ويأتي ضمن خروقاتها المستمرة لوقف إطلاق النار واعتداءاتها على المدنيين والأحياء السكنية في محافظة الحديدة”.

جدير بالذكر أن الميليشيات الحوثية، كانت قد أقدمت أيضا على هدم جامع النهرين الأثري والتاريخي الذي يتجاوز عمره ألف وثلاثمائة عام في صنعاء، بحسب ما أكدت وزارة الإعلام في وقت سابق أمس.