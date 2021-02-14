مقترح لتأجيل امتحانات نصف السنة إلى الـ13 من شهر آذار المقبل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت وزارة التربية، الأحد، عن مقترح لتأجيل امتحانات نصف السنة.





وقال وكيل وزير التربية فلاح القيسي، في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، إن "اجتماعا سيعقد يوم غد الاثنين لهيأة الراي لمناقشة تأجيل امتحانات نصف السنة للدارستين الابتدائية والثانوية بعد قرار اللجنة العليا بأن يكون التعليم في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والاهلية الكترونياً من يوم 18 شباط".



وأضاف، أن "هناك مقترحا لتأجيل امتحانات نصف السنة من 20 شباط الحالي إلى 13 من شهر آذار المقبل".

